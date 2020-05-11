Ellen DeGeneres ile Jennifer Aniston canlı yayında dudak dudağa

Ellen DeGeneres Show'a konuk olan Jennifer Aniston, canlı yayında ev sahibi Ellen ile öpüştü. Seyircilerin şoke olmasına aldırış etmeyen iki yıldız canlı yayında dudak dudağa öpüştü.

Ellen DeGeneres ile Jennifer Aniston canlı yayında dudak dudağa
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Ellen DeGeneres, kendi adıyla yayınladığı programına konuk olarak gelen Jennifer Aniston ile canlı yayında öpüştü. 62 yaşındaki ünlü oyuncu, 1997 yılında lezbiyen olduğunu açıklamıştı. İki yıldız isim, öpüştükten sonra da olay hakkında ilginç sözler sarfettiler. 

Ellen DeGeneres ile Jennifer Aniston canlı yayında dudak dudağa

51 yaşındaki Jennifer Aniston'u öptükten sonra nasıl bir duygu olduğunu soran Ellen DeGeneres, Jennifer'dan 'dudakların çok yumuşak cevabını alınca 'seni bu yüzden öptüm diyerek kahkaha attı. Ellen, "Neden herkes şok geçirdi ben erkekler ile de öpüşüyorum” dedikten sonra Jennifer’a “sen en son ne zaman bir kadınla öpüştün?" diye sordu. Jennifer ise “Ben asla bir kadınla öpüşmem cevabını verince yine stüdyoyu kahkahalar sardı. 

Ellen DeGeneres ile Jennifer Aniston canlı yayında dudak dudağa


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