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Elon Musk baba oldu; Bebeğin ismi uzay mekiği gibi

Space-X’in CEO’su Elon Musk, ve müzisyen sevgilisi Grimes’ın bir bebekleri oldu. 2 yıldan fazladır birlikte olan çiftin bu güzel haberi çiçeği burnunda baba Elon Musk tarafından twitter’dan duyuruldu. Bebeğin ismi ise duyanlara ‘yok artık’ dedirtti.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 07:26
Elon Musk baba oldu; Bebeğin ismi uzay mekiği gibi

48 yaşındaki dünyanın en çok tanınan işadamlarından biri olan Elon Musk,  sıklıkla kullandığı twitter’dan önce sevgilisinin doğuma girdiğini paylaştı.  Daha sonra takipçilerinden gelen ‘bebekten haber var mı?’  sorularına  ‘anne ve bebek iyiler’ diye cevap veren Musk, bir de fotoğraf paylaştı.  Asıl adı  Claire Boucher olan Grimes ile 2018 yılından beri birlikte olan Musk, daha önce 3 kez boşandı ve bu evliliklerinden 5 oğlu var. 32 yaşndaki Grimes ise ilk kez anne oluyor.  

Elon Musk baba oldu; Bebeğin ismi uzay mekiği gibi

Musk’a bebeğinin adını soran takipçileri ise büyük bir şok yaşadı.  Musk bebeğin adını soranlara  'X Æ A-12 Musk' cevabını verdi. Musk’ın bebeğin ismi konusunda takipçilerine şaka yaptığı düşünülürken, komplo teoristleri yine işin altında şifre aramayı sürdürdü.  Musk’ın bebeğe verdiğini iddia ettiği isim ise “uzay mekiği mi bu” şeklinde espirili yorumlara sebep oldu. 

Elon Musk baba oldu; Bebeğin ismi uzay mekiği gibi

Son Güncelleme: 06.05.2020 07:29
Anahtar Kelimeler:
BebekElon MuskSpaceXBaba Oldu
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