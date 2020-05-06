Elon Musk baba oldu; Bebeğin ismi uzay mekiği gibi

48 yaşındaki dünyanın en çok tanınan işadamlarından biri olan Elon Musk, sıklıkla kullandığı twitter’dan önce sevgilisinin doğuma girdiğini paylaştı. Daha sonra takipçilerinden gelen ‘bebekten haber var mı?’ sorularına ‘anne ve bebek iyiler’ diye cevap veren Musk, bir de fotoğraf paylaştı. Asıl adı Claire Boucher olan Grimes ile 2018 yılından beri birlikte olan Musk, daha önce 3 kez boşandı ve bu evliliklerinden 5 oğlu var. 32 yaşndaki Grimes ise ilk kez anne oluyor.

Musk’a bebeğinin adını soran takipçileri ise büyük bir şok yaşadı. Musk bebeğin adını soranlara 'X Æ A-12 Musk' cevabını verdi. Musk’ın bebeğin ismi konusunda takipçilerine şaka yaptığı düşünülürken, komplo teoristleri yine işin altında şifre aramayı sürdürdü. Musk’ın bebeğe verdiğini iddia ettiği isim ise “uzay mekiği mi bu” şeklinde espirili yorumlara sebep oldu.