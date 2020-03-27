Elon Musk fena yakalandı! Amber Heard ile asansör görüntüleri basına sızdı

Tesla ve SpaceXin CEO'su Elon Musk ile ABD'li aktris Amber Heard'ın yaşadığı kaçamak anlarını, İngiliz medyasından Daily Mail flaş haber duyurusuyla servis etti. Amber Heard, bir zamanlar Amerikalı oyuncu Johnny Depp'le yaşadığı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles şehrindeki çatı katı evinde, asansörde milyarder girişimci Elon Musk'a sarılırken görüntülendi.

Heard ve Musk'ın sarıldığı anların fotoğrafının ne zaman çekildiği tam olarak bilinmezken, Musk'ın buluşmaya başlayana kadar Heard ile Depp'in zaten ayrılmış olduğu konusunda ısrarcı olduğu ve ikilinin arasını kendisinin açmadığını ileri sürdüğü belirtildi.

Johnny Depp, 2015 yılında Amber Heard ile olan evliliklerinin birinci ayında Heard ile Musk'ı ilişki yaşamakla suçluyor.

Tesla'nın ve SpaceX'in kurucusu olan milyarder girişimci Elon Musk ve sevgilisi, Kanadalı müzisyen Grimes'ın (31), geçtiğimiz hafta bebek bekledikleri belirtilmişti.

Amber Heard, geçtiğimiz günlerde eski asistanı Kate James'e yıllarca sözlü ve mental şiddet uyguladığı iddiası ile gündeme gelmişti.

2012-2015 yılları arasında oyuncuyla çalışan James, “En küçük şeyler için bile bana sürekli bağırıyordu, cinnet getiriyordu. Kimse nedenini anlamıyordu. Bir açıklama yapmaya kalktığımdaysa sinirinden beni bile duymuyordu. Yanlış giden her şey benim hatamdı” ifadelerini kullanmıştı.

"Johnny Depp'in evine ilk kez gittiğimde, Amber’in yarattığı etkiyi görüp gözlerime inanamadım. Tüm ciltsiz kitapları atmıştı (ki o eserlere Johnny’in büyük paralar harcadığına inanıyorum). Bu davranışı biraz tuhaf buldum. Amber, başta rahat ve salaş şeyler giyiyordu. Johnny ile ilişkileri ilerledikçe tarzı da değişti. Daha bohem giyinip, mücevher kullanmaya başladı. Hatta şapkalar aldı. Bu, bana Johnny’nin stilini taklit ediyor gibi geldi."

Heard’ün sözcüsü ise “Bu ifadeler, kötü performansı nedeniyle kovulan huysuz bir eski çalışan tarafından yapılmıştır. Bu saçmalıkların gerçek bir dayanığı ve yaşanan süreçle hiçbir ilgisi yoktur” demişti.