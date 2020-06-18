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Elon Musk ve Grimes çiftinin bebeğinin adı değişti

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk ve Grimes çifti bebeklerine oldukça dikkat çeken bir isim vermişti. Kaliforniya Hükümeti yasalarına göre bebeklerinin adını değiştirmek zorunda kaldılar.

18 Haziran 2020 Perşembe 18:02
Elon Musk ve Grimes çiftinin bebeğinin adı değişti
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Başarılı girişimci ve mühendis Elon Musk geçtiğimiz günlerde şarkıcı ve söz yazarı olan sevgilisi Grimes ile birklikteliğinden dünyaya gelen çocuğuna tartışmalara yol açan bir isim vermek istemişti. Çift çocuklarına ilk başta ''Æ A-12'' ismini vermiş fakat bu Kalifoniya hükümeti tarafından yasalara uygun olmadığı gerekçesi ile reddedilmişti.  

Elon Musk ve Grimes çifti çocuklarının ismini değiştirdi


Kalifoniya Hükümet yasalarına göre isimlerde 26 harf ve bunlara ek olarak tire ve apostrof kullanılabiliyor fakat çiftin kullanmak istediği özel karakter olan ''Æ'' yasa kurallarına uymuyordu. Bu durumda çift çocuklarının ismini yasal olarak kayıt ettirebilmek için ufak bir değişikliğe giderek yeni ismi ''X AE A-XII'' olarak belirledi. Bu durum hükümet ve toplum tarafından her ne kadar tuhaf karşılansa da yasalara uygun olduğu için çiftin çocuklarının resmi ismi olarak belirlendi. Çiftin çocuklarının ilk adı X, ikinci adı AE A-XII olarak belirlendi ve babasının soyadını alarak X AE A-XII Musk oldu. 

Bu isim dünya genelinde dikkat çekti. Elon Musk ise yaptığı açıklamada eski usül isimlerin modasının geçeceğini ve teknoloji bu hızla ilerlerken daha gelecekçi isimlerin kullanılması gerektiği açıklamasını yaptı. X AE A-XII Musk isminin anlamı ise X; bilinmeyen değişken anlamına gelir iken AE; yapay zeka/sevgi sözcüğünün Elon Musk'ın kendi dilinde kısaltması olarak anlam buluyor. 


Son Güncelleme: 18.06.2020 18:02
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