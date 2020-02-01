Eltilerin Savaşı filmi görücüye çıktı, Ünlüler galaya akın etti

Senaryosunu Gupse Özay’ın yazdığı ve yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın üstlendiği Başrolleini de yine Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı 'Eltilerin Savaşı' filminin galası dün akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'de yapıldı.

Ünlülerin akın ettiği galaya iş ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı. Barış Arduç'unda orada olduğu galada Demet Akbağ, Ezgi Mola, Hasibe Eren, İbrahim Büyükak, İrem Sak, Öykü Karayel- Can Bonomo ve Danilo Zanna'da galada hazır bulundu. Gelen konuklara "canım eltim" yazan el havlusu dağıtılan galada bir konuşma yapan Gupse Özay, "Böyle bir filmde bu kadar harika bir oyuncu kadrosu ile olmaktan ve inanılmaz güzel bir set yaşamaktan çok mutluyum. Yönetmenimiz Onur Bilgetay'a ve tüm oyuncularımıza teşekkür ederim. Eski Yeşilçam filmlerinin tadını alacağınızı düşündüğümüz sıcak bir aile komedisi yaptığımıza inanıyoruz. Özellikle kadın hikayelerinin başrolde olduğu bir senaryoda bu kadar erkekle çalışmak üstelik de bir komedi filmi yapmmak gerçekten gurur verici. Umarız bol bol gülersiniz" diye konuştu.

Filmin yapımcısı Muzaffer Yıldırım ise sinema filmlerinde kadınları yazdığı hikayelerin önemine dikkat çektiği konuşmasında, “Harun Tekin’in geçen gün söylediği çok güzel bir cümle vardı: ‘Eğer kadınlar mutlu ve özgür olursa gelecek de o kadar güzelleşecek, mutsuz ve özgür olmayan kadınların olduğu her yer de tam tersi olacak.’ Bu gece mutlu ve özgür kadınların hikayelerini dinlediğimiz için çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu Barış Arduç ise sevgilisi Gupse Özay’ı gecede yalnız bırakmadı. Sevgilisine övgüler yağdıran yakışıklı oyuncu, “En az Gupse kadar heyecanlıyım. Biraz iddialı olacak ama bence en iyi filmi bu. Beraber rol aldığımız ‘Deliha’dan bile daha iyi. Eltidir, görümcedir hiç anlamam ama Gupse iyi anlar. Gupse oyunculuk, senaristlik ve yönetmenliği de çok iyi yapıyor.” dedi.