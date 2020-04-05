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Emily Ratajkowski kocasıyla küvette...

Sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen İngiliz asıllı Amerikalı manken ve oyuncu Emily Ratajkowski, yaptığı paylaşımla yok artık dedirtti.

05 Nisan 2020 Pazar 14:12
Emily Ratajkowski kocasıyla küvette...

Yapyığı bir canlı yayında takipçilerinin sorularını yanıtlayan güzel manken, evliliği ile ilgili bir soruya paylaştığı bir fotoğrafla cevap verdi. Sonrasında ise o fotoğrafı sayfasında paylaşıp karantinanın nasıl geçtiğini yorumladı.  

kocasıyla beraber, evliliklerinin  6.  ayında çekilen  bir fotoğrafı canlı yayında takipçileriyle paylaştıktan sonra sayfasına taşıyan Emily Ratajkowski, fotoğrafa şu notu ekledi; 

Emily Ratajkowski kocasıyla küvette...
“Karantinamız böyle geçmiyor! (çoğunlukla terliyoruz ve kapüşonlu kıyafetlerle dolaşıyoruz), ancak bu fotoğrafı soru-cevap kısmında yayınladığım için ‘neden burada yayınlamıyorsunuz?’ soruları üzerine buraya taşıdım. Bu evlendikten yaklaşık 6 ay sonra çekilmiş bir kare, 2018 yazı...”

Emily Ratajkowski kocasıyla küvette...

Anahtar Kelimeler:
KarantinaKORONAKüvetEmily Ratajkowski
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