Emily Ratajkowski kocasıyla küvette...

Yapyığı bir canlı yayında takipçilerinin sorularını yanıtlayan güzel manken, evliliği ile ilgili bir soruya paylaştığı bir fotoğrafla cevap verdi. Sonrasında ise o fotoğrafı sayfasında paylaşıp karantinanın nasıl geçtiğini yorumladı.

kocasıyla beraber, evliliklerinin 6. ayında çekilen bir fotoğrafı canlı yayında takipçileriyle paylaştıktan sonra sayfasına taşıyan, fotoğrafa şu notu ekledi;



“Karantinamız böyle geçmiyor! (çoğunlukla terliyoruz ve kapüşonlu kıyafetlerle dolaşıyoruz), ancak bu fotoğrafı soru-cevap kısmında yayınladığım için ‘neden burada yayınlamıyorsunuz?’ soruları üzerine buraya taşıdım. Bu evlendikten yaklaşık 6 ay sonra çekilmiş bir kare, 2018 yazı...”