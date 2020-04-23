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Emily Ratajkowski'nin 'üstsüz' paylaşımıyla yer yerinden oynadı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ve cesur paylaşımlar yapmaktan geri durmayan dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, yine hayranlarını menun etti.

23 Nisan 2020 Perşembe 14:45
Emily Ratajkowski'nin 'üstsüz' paylaşımıyla yer yerinden oynadı!

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan ve bu süreçte İnstagramı tam zamanlı kullanan güzel model, yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devanm ediyor.  28 yaşındaki Ratajkowski, yaptığı son paylaşımla 'bu kadar da olmaz'dedirtti.  

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan ve bu süreçte İnstagramı tam zamanlı kullanan güzel model, yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devanm ediyor. 28 yaşındaki Ratajkowski, yaptığı son paylaşımla 'bu kadar da olmaz'dedirtti. Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başaran Emily Ratajkowski'nin 28 milyon takipçisinin beğenisine sundu son fotoğrafı hayranlarından tam not aldı. Ratajkowski'nin 'Üstsüz' pozuna, dakikalar içinde 1 milyondan fazla beğeni geldi.

Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başaran Emily Ratajkowski'nin 28 milyon takipçisinin beğenisine sundu son fotoğrafı hayranlarından tam not aldı. Ratajkowski'nin 'Üstsüz' pozuna, dakikalar içinde 1 milyondan fazla beğeni geldi.  

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan ve bu süreçte İnstagramı tam zamanlı kullanan güzel model, yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devanm ediyor. 28 yaşındaki Ratajkowski, yaptığı son paylaşımla 'bu kadar da olmaz'dedirtti. Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başaran Emily Ratajkowski'nin 28 milyon takipçisinin beğenisine sundu son fotoğrafı hayranlarından tam not aldı. Ratajkowski'nin 'Üstsüz' pozuna, dakikalar içinde 1 milyondan fazla beğeni geldi.
 

Son Güncelleme: 23.04.2020 14:45
Anahtar Kelimeler:
Cesur PozEmily RatajkowskiYarı çiplakÜstsüz
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