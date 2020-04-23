Emily Ratajkowski'nin 'üstsüz' paylaşımıyla yer yerinden oynadı!

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan ve bu süreçte İnstagramı tam zamanlı kullanan güzel model, yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devanm ediyor. 28 yaşındaki Ratajkowski, yaptığı son paylaşımla 'bu kadar da olmaz'dedirtti.

Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başaran Emily Ratajkowski'nin 28 milyon takipçisinin beğenisine sundu son fotoğrafı hayranlarından tam not aldı. Ratajkowski'nin 'Üstsüz' pozuna, dakikalar içinde 1 milyondan fazla beğeni geldi.



