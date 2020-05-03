Emina Jahovic 'Yeniden evlenecekler' iddialarını yanıtladı

Karantina sürecini birlikte geçiren, bu süreçte iyi nalştıklarını farkedip, oğullarının da etkisi ile yeniden evliliği masaya yatırdıkları konuşulan haberler doğrultusunda mustafa Sandal'dan henüz bir açıklama gelmemişken, Emina Jahovic iddialara yanıt verdi.

Ünlü çiftin yeniden evlenecekleri haberleri basında yer bulmuşken Emina Jahovic, 2018'de sonlanan evliliğe geri dönecekleri iddialarını kısa ve öz bir şekilde ''Yalan haber'' diyerek yalanladı. Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu olan çift, 10 yıl evli kalmıştı.