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Emina Jahovic 'Yeniden evlenecekler' iddialarını yanıtladı

Dün Sırp basını tarafından ortaya atılan, Türkiye'de magazin basınında da son dakika haberi olarak geçilen 'Mustafa Sandan ve Emina jahoviç yeniden evelenecek' haberlerine Emina Jahovic'ten yanıt gecikmedi.

03 Mayıs 2020 Pazar 11:39
Emina Jahovic 'Yeniden evlenecekler' iddialarını yanıtladı

Karantina sürecini birlikte geçiren, bu süreçte iyi nalştıklarını farkedip, oğullarının da etkisi ile yeniden evliliği masaya yatırdıkları konuşulan haberler doğrultusunda mustafa Sandal'dan henüz bir açıklama gelmemişken, Emina Jahovic  iddialara yanıt verdi. 

Emina Jahovic 'Yeniden evlenecekler' iddialarını yanıtladı

Ünlü çiftin yeniden evlenecekleri haberleri basında yer bulmuşken Emina Jahovic, 2018'de sonlanan evliliğe geri dönecekleri iddialarını kısa ve öz bir şekilde ''Yalan haber'' diyerek yalanladı.  Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu olan  çift, 10 yıl evli kalmıştı.  

Emina Jahovic 'Yeniden evlenecekler' iddialarını yanıtladı

Anahtar Kelimeler:
EvlilikMustafa SandalEmina Jahoviç
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