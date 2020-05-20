Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İngiliz dizisinde başrol olacak!

Uluslararası Emmy ödüllerinin en iyi erkek oyuncu dalında ödül alan Haluk Bilginer İngiliz dizisi Alex Rider dizisinde başrol olacağı açıklandı. İntenet üzerinden yayınlanacak olan dizide usta oyuncu Haluk Bilginer kötü adam Dr. Hugo Greif’e hayat verecek.

Gizli ajanın yaşadıkları anlatılacak

Çekimlerine İngiltere ve Romanya’da devam edilen dizinin konusu genç bir ajanın hayat hikayesi olarak söylenirken Alex Rider karakterine Otto Farrant hayat veriyor. Aynı zamanda Vicky McClure, Andrew Buchan ve Stephen Dillane gibi usta oyuncular da dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Amcasının ölümü sonrasında hayatı tepe taklak olan 14 yaşında ki Alex Rider kısa sürede öğrencilikten gizli ajanlığa geçer. Gizli ajanlığı kendisi seçmese de yapması gerekenler vardır. Zorlu komando eğitimlerine girdikten sonra özel tasarımlı silahlar ile ilk görevine gitmek için hazırlanmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 15:19