Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İngiliz dizisinde başrol olacak!

Uluslararası Emmy ödüllerinin en iyi erkek oyuncu dalında ödül alan Haluk Bilginer İngiliz dizisi Alex Rider dizisinde başrol olacağı açıklandı. İntenet üzerinden yayınlanacak olan dizide usta oyuncu Haluk Bilginer kötü adam Dr. Hugo Greif’e hayat verecek.
Gizli ajanın yaşadıkları anlatılacak
Amcasının ölümü sonrasında hayatı tepe taklak olan 14 yaşında ki Alex Rider kısa sürede öğrencilikten gizli ajanlığa geçer. Gizli ajanlığı kendisi seçmese de yapması gerekenler vardır. Zorlu komando eğitimlerine girdikten sonra özel tasarımlı silahlar ile ilk görevine gitmek için hazırlanmaktadır.Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 15:19