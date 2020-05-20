Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer'e İngiliz dizisinden başrol teklifi!

Anthony Horowitz'in aynı isimli kitabından uyarlanacak olan İngiliz yapımı 'Alex Rider' dizisi için usta oyuncu Haluk Bilginer'e başrol teklifi geldi.

Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer'e İngiliz dizisinden başrol teklifi!
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Haluk Bilginer'in kötü adam Dr. Hugo Grief'i canlandıracağı dizi online bir platformda yayınlanacak. Çekimleri İngiltere ve Romanya'da yapılacak olan dizi, 8 bölümden oluşacak ve genç bir ajanın hikayesini anlatacak. Dizide Haluk Bilginer ile birlikte, ana karakter olan Alex Rider'ı Otto Farrant canlandıracak. Vicky McClure, Andrew Buchan ve Stephen Dillane gibi deneyimli oyuncular da başrollerde olacak. 

Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer'e İngiliz dizisinden başrol teklifi!
Dizinin hikaysei kısaca şöyle: Amcasının şüpheli ölümünden sonra Alex Rider'ın hayatı alt üst olur. Alex, birkaç gün içinde öğrencilik hayatını sonlandırdırıp gizli ajan olarak hayatına devam etmeye başlar. Üstelik seçme şansı olmadan. 14 yaşındaki Alex, kendisini bir anda zorlu askeri eğitimlerin ve özel tasarım silahların içinde bulur. 

Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer'e İngiliz dizisinden başrol teklifi!


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