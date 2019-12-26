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Enes Batur Dolunay şarkısı çalıntı mı? Gelenek bozulmadı! Çalıntı iddiaları konuşulmaya başlandı!

Enes Batur şarkısı Dolunay'ı sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı. Şarkının çıkmasının ardından, Enes Batur Dolunay şarkısı çalıntı mı iddiaları ortaya atıldı. Yine, Gelenek bozulmadı ve Çalıntı iddiaları konuşulmaya başlandı.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:07
Enes Batur Dolunay şarkısı çalıntı mı? Gelenek bozulmadı! Çalıntı iddiaları konuşulmaya başlandı!

Enes Batur dün yeni şarkısı Dolunay’ı Instagram hesabından canlı yayın yaparak yayınladı. Enes Batur’un canlı yayınına 5 bin kişi katılmıştı. Eş zamanlı olarak Youtube’da da klibini paylaşan Batur; "İnsan hayatta ne isterse başarabilir sadece bunun için pes etmeden azimle çalışması gerekiyor, ben buna inanıyorum. Amacım şarkıcı olmak ve konserler vermek değildi sadece size güzel bir iş sunmaktı. Umarım beğenirsiniz, iyi seyirler!" ifadelerini kullandı. 

Klip 15 dakikada 500 bin kişi tarafından izlendi. Bunların ardından ortaya bazı iddialar atıldı. 

Yurtta Aşk Cihanda Aşk İddiası

Kendisi gibi youtuber olan Reynmen ile kıyaslanan Enes Batur’un dolunay şarkısına Reynmen’den ünlü şarkıcı Gülşen’in Yurtta aşk Cihanda aşk şarkısına benzetme geldi. Instagram hesabından hikaye paylaşarak önce Enes Batur’un şarkısını sonra ise Gülşen’in şarkısını söyleyerek video çeken Reynmen tepkisini bu şekilde ortaya koydu.

Dolunay şarkısı çalıntı mı?

Kavgalı oldukları için konuşmayan iki Youtuber arasında ki gergin atışma dolunay şarkısına da sıçradı. Reynmen’in benzetmesine yanıt vermeyen Enes Batur şarkıcı olmadığını belirtti. İkilinin neden kavgalı olduğu bilinmiyor. Ancak bu kavgada Enes Batur’un haksız olduğu söylenmekte.

Uzmanlardan açıklama bekliyor!

Reynmen’in bu iddiasından sonra birçok sosyal medya kullanıcısı “acaba?” dedi. Bu konu hakkında henüz bir açıklamaya yapmayan Enes Batur’un ise ne diyeceği merak konusu. Müzik alanında uzmanlaşmış insanların iki şarkının notalarını karşılaştırıp yapacağı açıklama ise merakla bekleniyor.

Son Güncelleme: 26.12.2019 09:07
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