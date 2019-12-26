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Enes Batur izlenme sayısı Reynmen'in yanına bile yaklaşamadı

Başarılı Youtuber Enes Batur, dün yeni şarkısı Dolunay'ı dinleyici ile buluşturdu. 15 saate 3 milyon dinlenen şarkı sınıfı geçemedi. Takipçileri tarafından Reynmen ile kıyaslanan Enes Batur izlenme sayısı Reynmen'in yanına bile yaklaşamadı.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:00
Enes Batur izlenme sayısı Reynmen'in yanına bile yaklaşamadı

Ünlü Youtuber Enes Batur büyük beklenti ve ümitlerle çıkardığı Dolunay isimli şarkısı ile istediği başarıyı yakalayamadı. Youtube’da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Batur’un şarkısı 3 milyon izlenme aldı. En büyük rakibi olarak gösterilen Reynmen’in şarkısı ise 10 milyon izlenme almıştı. Enes Batur, şarkısı yayınlanmadan önce Reynmen’e meydan okumuştu. 

Enes Batur bu sefer olmadı!

enes batur dolunay

Enes Batur’un Dolunay şarkısı Youtube trendlere girdi fakat beklenen ilgiyi görmedi. Enes Batur 2018 yılında da Hayal mi Gerçek mi? İsimli filmi ile gündeme gelmişti. Batur’un filmi çoğu yorumcuya ve gişe oranlarına bakıldığında sınıfta kalmıştı. Takipçileri yayınlanan dolunay şarkısından sonra “sen sadece Youtube videosu çek” yorumlarında bulundu. 15 saatte 3 milyon izlenme alan şarkı Reynmen’in Derdim Olsun ve Ela şarkıları ile kıyaslandı. Reynmen ilk 15 saatte 10 milyon izlenme alarak, Youtube Türkiye’nin en çok dinlenen şarkısı olmuştu. Ardında birçok usta sanatçıyı bırakan Reynmen’e meydan okuyan Enes Batur ise sınıfı geçemedi. Dinlenme oranlarının başarılı Youtuber Enes Batur’u üzdüğü öğrenildi. 

Son Güncelleme: 26.12.2019 09:00
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