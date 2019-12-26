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Enes Batur öldü mü? İddiaları sonlandıracak açıklama yapıldı.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur’un hayatını kaybettiği yönünde birtakım iddialar ortaya konması ardından vatandaşlar konu hakkında araştırma yapmaya başladılar. Peki fenomen Enes Batur öldü mü? Enes Batur’un hayatını kaybettiği yönündeki iddiaları sonlandıracak açıklama yapıldı. İşte o açıklamanın ayrıntıları…

26 Aralık 2019 Perşembe 22:17
Enes Batur öldü mü? İddiaları sonlandıracak açıklama yapıldı.

Sosyal medya üzerinde Enes Batur’un öldüğü yönünde iddiaların ortaya atılması sonrasında kullanıcılar konu hakkında araştırmalarına başladılar. Sosyal medya uygulamalarından birinde “AllahRahmenEylesinEnesBatur” etiketi ile yapılan paylaşımların giderek artması üzerine kullanıcıların merak katsayısı da oldukça yükseldi.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur’un hayatını kaybettiği yönünde yapılan paylaşımların giderek artış göstermesi sonrasında Enes Batur kendi hesabı üzerinden konu hakkında bir paylaşımda bulundu.

Ünlü Youtuber Enes Batur Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Millet kafayı yemiş ne alaka ölmedim daha yeni başlıyoruz ;)"

Enes Batur bu açıklamasını kendisinin öldüğünü dile getiren “AllahRahmetEylesinEnesBatur” etiketiyle paylaştı. Enes Batur’un bu paylaşımı binlerce kişi tarafından favorilere eklendi ve retweet edildi.

Son Güncelleme: 26.12.2019 22:17
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