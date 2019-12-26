Enes Batur'un yeni şarkısı Dolunay Post Malone'dan çalıntı mı? yine aynı söylentiler!

Ünlü youtuber Enes Batur geçtiğimiz günlerde çıkardığı Dolunay adlı şarkıyla yeniden gündeme geldi. Ünlü youtuber şarkısını canlı yayın üzerinden paylaştı. Batur’un canlı yayını 5 bin kişi tarafından izlenirken, şarkısı da 15 dakika içinde 500 bin kişi tarafından izlendi.

Şarkı bu kadar hızlı yayılmasıyla herkesin dikkatini çekti. Enes Batur’un Dolunay adlı şarkısını için ortaya bomba gibi bir iddia atıldı.

Enes Batur şarkısını paylaştığı canlı yayında sevenlerine şu sözlerle seslendi. “ İnsan hayatta ne isterse başarabilir sadece bunun için pes etmeden azimle çalışması gerekiyor, ben buna inanıyorum. Amacım şarkıcı olmak ve konserler vermek değil sadece size güzel bir iş sunmak. Umarım beğenirsiniz, iyi seyirler.”

‘Şövalye kıyafetlerinden tutun da savaş alanına kadar aynı’

Son dönemde popüler olan tüm trap şarkılarında olduğu gibi Batur’da şarkısında ‘autotune’ kullandı. İzleyicilerin dikkatin kaçmayan bir diğer şey ise şarkının ünlü sanatçı Post Malone’un ‘Circles’ adlı şarkısına çok benzemesi.

Şarkı klibinde yer alan şövalye kıyafetleri, savaş alanı ve çekimlerin benzerliği oldukça dikkat çekti.

Enes Batur’un Dolunay Klibi

Pos Malone’un Circles Klibi

Tüm bu benzerliklerin yanı sıra Enes Batur’un klibinin Diriliş Ertuğrul dizisinin bazı sahnelerine benzetenlerde oldu. İşte Batur’un Dolunay şarkısı hakkında yazılan bazı yorumlar;

Tüm bu yorumların ardından izleyicilerin genel olarak Enes Batur’un tarzını değiştirdiğini, genelde parodi şarkılar yapan Batur’un rakipleri Reynmen ve Berkan Güven’e özendiğini söyledi.

Reynmen 210 milyon dinlenmişti

Enes Batur gibi Reynmen’de sosyal medya fenomenlerinden biridir. Reynmen daha çıkardığı ‘Ela’ adlı şarkıyla youtube’da tam 210 milyon izlenme sayısına ulaşarak büyük beğeni toplamıştı. Şimdi merak edilen soru ise Enes Batur’un şarkısını kaç kişi izleyecek.