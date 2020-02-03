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Engin Altan Düzyatan yeni saç stiliyle gündem oldu

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan yeni saç stilini takipçileriyle paylaştı. Düzyatan’ın yeni saç stili sosyal medyada gündem oldu.

03 Şubat 2020 Pazartesi 11:56
Engin Altan Düzyatan yeni saç stiliyle gündem oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde uzun yıllar başrol oynayan Engin Altan Düzyatan, yeni saç stiliyle büyük beğeni topladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından Kurşun dizisinde rol alan Düzyatan, bu dizinin de final yapmasının ardından tatil kararı almıştı.

Sosyal medyada pek çok anını paylaşan ünlü oyuncu son olarak yeni saç stiliyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Düzyatan’ın saçlarını ve sakallarını uzatmaya başlaması takipçileri tarafından fazlasıyla beğenildi. Ünlü oyuncunun yeni halini görenler yeni bir film ya da dizide rol alabileceğine yönelik yorumlar yaptı. Engin Altan Düzyatan ise bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Ünlü oyuncunun yeni stilini paylaştığı fotoğrafı dakikalar içerisinde takipçilerinden binlerce beğeni ve güzel yorum aldı.

Son Güncelleme: 03.02.2020 11:56
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