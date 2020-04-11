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Enis Arıkan'ın şaşırtan 'Beni kimse aramaz ki' itirafı

Kopronavirüs nedeniyle online olarak program yapan Saba Tümer, son programına ünlü oyuncu ve tiyatrocu Enis Arıkan'ı konuk aldı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 23:03
Enis Arıkan'ın şaşırtan 'Beni kimse aramaz ki' itirafı

Eğlenceli diyaloglara sahne olan programda en  dikkat çeken itiraf Enis Arıkan'dan geldi.  Ünlü oyuncu yıllar önce konuk olduğu bir programda başına gelen ilginç olaydan bahsetti.  Enis Arıkan'ın itirafına cevap olarak bir o kadar ilginç bir itiraf da programın sunucusu Saba Tümer'den geldi.  

Enis Arıkan'ın şaşırtan 'Beni kimse aramaz ki' itirafı

Enis Arıkan, başına gelen olayı; “20 yıl önce senin, Pakize Suda ile programına katılacaktım. Şebnem Bozoklu’yu arayıp ‘Programa telefonla konuklar bağlanıyor. Beni kimse aramaz, ne yapacağım’ dedim. Şebnem, ‘İsmimi değiştirip hayranınmış gibi ararım, sen üzülme' yanıtını verdi. Sonra dediğini yaptı, beni bir güzel övdü" diye anlattı. Saba Tümer de “Merak etme benim de kendime çiçek göndermişliğim var” diyerek ilginç bir itirafta bulundu.  

Enis Arıkan'ın şaşırtan 'Beni kimse aramaz ki' itirafı
 

Son Güncelleme: 11.04.2020 23:03
Anahtar Kelimeler:
İtirafKORONAEnis ArıkanSaba Tümer
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