Enis Arıkan'ın Survivor macerası; Nisa ile yarıştı! Enis Arıkan kimdir?

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, dün akşam Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında, gönüllüler takımından Nisa ile birlikte Anlat Bakalım oynadı. Canlı yayın üzerinden yapılan yarışmada Nisa ile eşleşen Enis Arıkan'ın hayatı merak edilmeye başlandı. İşte Enis Arıkan hakkında merak edilenler. Enis Arıkan kimdir? Nerede doğdu? Enis Arıkan Kaç yaşında?

Enis Arıkan'ın Survivor macerası; Nisa ile yarıştı! Enis Arıkan kimdir?
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90’lı yılların son dönemlerinde ekranlara gelen Aynalı Tahir dizisiyle ekranlara merhaba diyen Enis Arıkan, son yıllarda oynadığı diziler, çektiği YouTube videoları ve katıldığı show programlarıyla adından çok söz ettiren isimlerden biri. 

Enis Arıkan'ın Survivor macerası; Nisa ile yarıştı! Enis Arıkan kimdir?

ENİS ARIKAN KİMDİR?


3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğumlu oyuncu ve sunucu.  Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümünden mezun olmuştur.  Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola’nın sınıf arkadaşı olan Arıkan, çok sayıda dizi ve reklam filminde yer aldı. Son olarak Jet Sosyete dizisinde oynayan Arıkan, Benimle Söyle adlı yarışma programının sunuculuğunu da üstlenmiştir. 

Enis Arıkan'ın Survivor macerası; Nisa ile yarıştı! Enis Arıkan kimdir?


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