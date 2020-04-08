İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
92382
ALTIN
359.591
DOLAR
6.7585
STERLİN
8.3472
EURO
7.3635

Enis Arıkan yine güldürdü; Yastıktan elbise yapma akımında son nokta!

Tiyatrocu ve komedyen Enis Arıkan, sosyal medyada akım haline gelen yastık giyip poz verme trendine uydu. Şeyma Subaşı, Eda Taşpınar gibi bir çok ismin yapmadan edemediği yastıktan elbise yapma olayı sosyal medyanın yeni trendi oldu.

08 Nisan 2020 Çarşamba 07:41
Enis Arıkan yine güldürdü; Yastıktan elbise yapma akımında son nokta!

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya giren ünlülerin tek sosyal aktivitesi sosyal medya. Hal böyle onca da çılgınlıklar bitmek bimiyor, her hafta yeni  bir akım oluşuyor.  Son Trend ise yastıktan kıyafet yapmak. Bir çok ünlü isim beline yastık bağlayıp ayna karşısına geçip selfie çekerek sosyla medyada paylaşıyor.  

Enis Arıkan yine güldürdü; Yastıktan elbise yapma akımında son nokta!

Genelde kadınlar tarafından yürütülen bu faliyete, ünlü komedyen Enis Arıkan da dahil olunca sosyla medyada gündeme oturdu. Olayın boyutunu değiştiren Enis Arıkan, hayranlarından bu paylaşımıyla tam not aldı.  

Enis Arıkan yine güldürdü; Yastıktan elbise yapma akımında son nokta!

Anahtar Kelimeler:
İnstagramFenomenEnis ArıkanYastık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya nihayet ortaya çıktılar
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya nihayet ortaya çıktılar
Şeyma Subaşı sevgilisi Guido'yu berber masrafından kurtardı
Şeyma Subaşı sevgilisi Guido'yu berber masrafından kurtardı
Cicişler giyinip kuşanıp ihtiyaç sahipleri için alışverişe çıktı
Cicişler giyinip kuşanıp ihtiyaç sahipleri için alışverişe çıktı
Bella Hadid fotoşoplu paylaşımıyla takipçilerinin diline düştü
Bella Hadid fotoşoplu paylaşımıyla takipçilerinin diline düştü
İdo Tatlıses'in karantina klibi; Rola arkadaşı sevgilisi!
İdo Tatlıses'in karantina klibi; Rola arkadaşı sevgilisi!
Didem Soydan’ın sınırları zorlayan paylaşımı! Neredeyse...
Didem Soydan’ın sınırları zorlayan paylaşımı! Neredeyse...

Popüler Haberler

2020 Nisan Ayı Evde Bakım Parası Yatan iller 8 Nisan Çarşamba Güncel Listesi Evde Bakım Maaşları Yattı Mı? Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri
Bankaların 10 Bin TL’lik Temel İhtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman sonuçlanacak?
Kim Milyoner Olmak İster Arda Ayten kimdir? Uzman Arda Ayten hakkında bilgiler
Berat Kandili’nin anlam ve önemi nedir? Berat gecesi yapılacak dua ve ibadetler
Cezaevlerinden çıkanlar seyahat izin belgesini nasıl alacak? Seyahat izin belgesi almanın şartları
Nöbetçi noter sorgulama 8 Nisan Çarşamba Haftaiçi açık noter sorgulama ve nöbetçi noter listesi!
Fındık fiyatları ne kadar? 8 Nisan Çarşamba il il güncel fındık fiyatları
2020 veteriner kedi kısırlaştırma ücreti ne kadardır?
Burgan bank kredi başvuru sonucu sorgulama ve öğrenme
Kemik erimesinin sebeperleri nelerdir, ne önleyebilir?
Survivor Meryem diskalifiye oldu! Yerine yarışmacı gidecek mi, ne olacak?
Çiftçi BAĞKUR prim ödeme fiyatları ne kadar? 2020 İsteğe Bağlı BAĞKUR primi miktarı
Özel Okullardan Koronavirüsü için tatili kararı çıktı mı?
Gebelikte koronavirüs'den nasıl korunmalı? Hamileler corona virüsüne karşı nasıl önlem almalı, nasıl korunmalı?
La Casa De Papel 4. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? 7 Nisan EDHO neden yok yayınlanmadı?
Zekat nedir, ne için verilir? Mala göre zekat nasıl hesaplanır?
CİMER nedir? Cimer'e hangi konularda şikayet yazılır?
Bursluluk sınavı 2020 ne zaman yapılacak? İOKBS Bursluluk sınavı konuları
Ramazan ayı ilk oruç ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan tarihi
Yemekteyiz neden yok, bitiyor mu? Yayından mı kaldırıldı mı, yeni bölümler ne zaman başlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.