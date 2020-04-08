Enis Arıkan yine güldürdü; Yastıktan elbise yapma akımında son nokta!

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya giren ünlülerin tek sosyal aktivitesi sosyal medya. Hal böyle onca da çılgınlıklar bitmek bimiyor, her hafta yeni bir akım oluşuyor. Son Trend ise yastıktan kıyafet yapmak. Bir çok ünlü isim beline yastık bağlayıp ayna karşısına geçip selfie çekerek sosyla medyada paylaşıyor.

Genelde kadınlar tarafından yürütülen bu faliyete, ünlü komedyen Enis Arıkan da dahil olunca sosyla medyada gündeme oturdu. Olayın boyutunu değiştiren Enis Arıkan, hayranlarından bu paylaşımıyla tam not aldı.