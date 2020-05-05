Erhan Güleryüz'den anlamlı çağrı; Grup Yorum'a destek verdi

Erhan Güleryüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grup yorum'un ilk konserine katılacağını belirtti.

Erhan Güleyrüz paylaşımında "Grup Yorum'un daima yanındayım. Bugün Grup Yorum'a yarın bize, sakın unutmayın. Müzik elinde sadece notalar, enstrümanlar olan insanların söylediği bir güzelliktir. Tabii ki toplumun dertlerine, yaralarına da değinir. Bütün müzisyen arkadaşlarımı ilk Grup Yorum konserine katılmaya çağırıyorum. Ben orada olacağım. Şarkılarımızı, türkülerimizi hep beraber söyleyelim." ifadelerini kullandı.



