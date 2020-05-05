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Erhan Güleryüz'den anlamlı çağrı; Grup Yorum'a destek verdi

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, konser yasaklarının kaldırılması için başlattığı 322 günlük ölüm orucunu bugün sonlandırdı. İbrahim Kökçek'in bu kararının ardından ilk çağrı Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'den geldi.

05 Mayıs 2020 Salı 21:03
Erhan Güleryüz'den anlamlı çağrı; Grup Yorum'a destek verdi

Erhan Güleryüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grup yorum'un  ilk konserine katılacağını belirtti.  

Erhan Güleryüz'den anlamlı çağrı; Grup Yorum'a destek verdi

Erhan Güleyrüz paylaşımında  "Grup Yorum'un daima yanındayım. Bugün Grup Yorum'a yarın bize, sakın unutmayın. Müzik elinde sadece notalar, enstrümanlar olan insanların söylediği bir güzelliktir. Tabii ki toplumun dertlerine, yaralarına da değinir. Bütün müzisyen arkadaşlarımı ilk Grup Yorum konserine katılmaya çağırıyorum. Ben orada olacağım. Şarkılarımızı, türkülerimizi hep beraber söyleyelim." ifadelerini kullandı.  

Erhan Güleryüz'den anlamlı çağrı; Grup Yorum'a destek verdi


 

Son Güncelleme: 05.05.2020 21:04
Anahtar Kelimeler:
Grup YorumErhan GüleryüzIbrahim Gökçekölüm Orucu
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