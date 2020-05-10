Erkan Kolçak Köstendil: “mutfak önlüğüm, çamaşır sepetim”

Kendisi gibi oyuncu Cansu Tosun ile evli olan Erkan Kolçak Köstendil, bir erkek bebek beklediklerini ve bunun için hazırlık yaptıklarını belirterek karantinada olduğu sürece ev işlerinde eşine nasıl yardımcı olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Benim için sıkıntılı bir süreç oldu. Ev kadınlığının ne denli büyük ve zor bir meslek olduğunu öğrendim. Hiç bitmeyen bir iş var. Mutfak önlüğüm, elektrikli süpürgem ve çamaşır sepetimle elimden gelen her şeyi yaptım. Evi temizlemek çok yorucuydu."

Köstendil, doğacak bebekleri ile ilgili hazırlık sürecini de "Bebek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çocuğa bir şeyler öğretmek üzerine kurulu düzenimiz" sözleriyle ifade etti.

37 yaşındaki ünlü oyuncu ayrıca çektiği kısa filmerden de bahsetti. Erkan Kolçak Köstendil, kısa filmlerini anlatırken heyecanını gizleyemedi. Sevilen oyuncu kısa filmleri hakkında; "İlk iki kısa filmimiz bitti; Su ve Suma. 'Suma' dünya genelinde 18 ödül aldı. 'Su' bizi daha mutlu etti. Çok enteresan ki yarışmaların animasyon dallarında yarıştı, Hindistan ve Türkiye'de ödül aldı. Ama yapım animasyon değildi. Filmi stop motion tekniğiyle çektik." İfadelrini kullandı.