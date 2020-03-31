Erkan Petekkaya'dan Nurgül Yeşilçay'a sert cevap!

Erkan Petekkaya'yı kronavirüs salgınından dolayı set işçilerinin hayatını tehlikeye attığı için sert bir dille eleştiren Nurgül Yeşilçay, "Uyuşturucu zararlı. Alkol zararlı. Salaklık zararlı. Adam sanmak daha zararlı. E ben anlattım bunları" ifadelerini kullanmıştı.

Erkan Petekkaya, eski rol arkadaşı Yeşilçay'ın bu ifadelerine "Hiçbir şeyi takip etmiyorum. Nurgül'le tartışmam seneler öncesinde kaldı. Unutttuk, gitti, bitti. Bu açıklamasının benimle ne alakası var? Bana söylediğini düşünmüyorum" diye cevap verdi. Petekkaya, ayrıca gelen eleştrilere cevap olarak; "Biz sette her türlü önlemimizi aldık. Steril bir ortamda çalışıyoruz. Senaryo sayfa sayımız yarıya indi. Set çalışanlarının aileleri korkmasın. Hakaret etme zamanı değil. Birbirimizi sevmeye başlamalıyız. Herkes kendi kapısının önünü süpürecek. İşimi gücümü yapıyorum ve işim insanları eğlendirmek. Yapabildiğim yere kadar da yapacağım" ifadelerini kullandı.