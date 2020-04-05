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Erkan Petekkaya’dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı ile ilgili açıklama!

Kişisel sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımına yapılan ‘terbiyesiz’ yorumu ile gündeme gelen Erkan Petekkaya, konuyla ilgili açıklama yaptı.

05 Nisan 2020 Pazar 21:03
Erkan Petekkaya’dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı ile ilgili açıklama!

Oyuncu Erkan Petekkaya, İnstagram hesabından yaptığı açıklamada; “Uzun yıllardır yanımda çalışan yardımcımın 16/03/2020 (16 Mart) tarihinde iş çıkışını bazı sebepler yüzünden uygun bulmuştum. Muhasebecim bu bilgiyi gerekirse doğrulayacaktır. Yıllardır oluşan güven neticesinde teknolojiden de hiç anlamadığım için tüm sosyal medya hesap ve mail şifrelerim hatta kredi kartlarımın şifreleri, vekaletim kendisinde vardı. Öyle ki istediği zaman istediği paylaşımıma müdahale edebiliyordu. İş takiplerim açısından konuşmaya devam ediyorduk. Perşembe günü tazminatını banka yolu ile gönderdim. Gerekirse dekontuna ulaşılabilir, elimde mevcuttur.
Söz konusu paylaşımlar maalesef bana zarar vermek amacı ile işten çıkardığım için kendisi tarafından anlık bir öfke ve iyi olmayan bir ruh hali ile yapılmıştır. Hesabımı, paylaşımlarından sonra Instagram servisi değil kendisi kapatmıştır. Daha önce 18 kez hack’lendiğim için bu durumu da böyle bir şey zannettim.
Kendisi ile konuştum, çok pişman olduğunu biliyorum. Daha fazla ayrıntı vermek istemiyorum.” ifadelerini kullanarak yorumların eski yardımcısı tarafından yapıldığını belirtti. 

Erkan Petekkaya’dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı ile ilgili açıklama!

Son Güncelleme: 05.04.2020 21:03
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluAçıklamaErkan PetekkayaTerbiyesiz
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