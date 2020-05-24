Erol Köse'den Yeliz Yeşilmen'e sert sözler; 'Timsah gözyaşları'

Menajer ve sunucu Erol Köse, Yeliz Yeşilmen'in ağlayarak çektiği videoya tepki gösterdi. Köşe, bu paylaşımı ajitasyon olarak değerlendirdi.

Erol Köse'den Yeliz Yeşilmen'e sert sözler; 'Timsah gözyaşları'
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Magazin camiasındaki sert üslubuyla tanınan ve geçmişte birçok sanatıyla tartışma yaşayan menajer ve sunucu Erol Köse, Yeliz Yeşilmen’in ağlayarak 'sonumun Bergen gibi olmasından korkuyorum' diye sosyal medyada paylaştığı videoya 'timsah gözyaşları daha temiz kalır' diyerek topa tuttu. 

Erol Köse'den Yeliz Yeşilmen'e sert sözler; 'Timsah gözyaşları'

Köse video hakkında konuşurken “Kendine ajitasyon yapıp takipçi bulmak ve o takipçilerle de reklam anlaşmaları yapmak için uydurulmuş senaryo bunlar. Yeliz bunu hep yapıyor. Bu ülke ağlayan kadınlara hemen inanıyor sanıyorlar ama kimsenin kandığı da yok. Bunların hepsi bir proje seni tanıyoruz, kusura bakma, yemedik bu filmi” ifadelerini kullandı. 

Erol Köse'den Yeliz Yeşilmen'e sert sözler; 'Timsah gözyaşları'

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 13:09

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