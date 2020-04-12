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Erol Köse yine ağzını bozdu! Didem Soydan'a çok ağır hakaretler; ''pornocu, fetişist, teşhirci''

Erol Köse, dün akşam son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağını eleştiren manken Didem Soyda'a çok ağır sözler sarfetti. Didem Soydan'ın eski paylaşımlarını yayınlayarak altına ağır hakaretler sıralayan Erol Köse'nin Didem Soyda'a tepkisi çok sert oldu.

12 Nisan 2020 Pazar 00:19
Erol Köse yine ağzını bozdu! Didem Soydan'a çok ağır hakaretler; ''pornocu, fetişist, teşhirci''

Didem Soydan, sokağa çıkma yasağı hakkında attığı tweet'te “Devletin tüm kasasını boşalttığınız için ilan edemediğiniz karantinadan son iki saatte karar alıp milleti sokağa döktünüz? İnsan sağlığı ile böyle mi oynanır? Kimi kime şikayet edeceğiz?” ifadelerine yer vermişti.  

Didem Soydan, sokağa çıkma yasağı hakkında attığı tweet'te “Devletin tüm kasasını boşalttığınız için ilan edemediğiniz karantinadan son iki saatte karar alıp milleti sokağa döktünüz? İnsan sağlığı ile böyle mi oynanır? Kimi kime şikayet edeceğiz?” ifadelerine yer vermişti. Erol Köse, Soydan'ın bu paylaşımını eleştirerek “Pornocu, teşhirci, fetişist!” ifadelerini kullandı. Erol köse ayrıca; ''Sürekli bize donunu memesini gösteren Didem Soydan tedavi edilmelidir, O'nu savunan da sapıktır'' diyerek fikirlerini beyan etti.

Erol Köse, Soydan'ın bu paylaşımını  eleştirerek “Pornocu, teşhirci, fetişist!” ifadelerini kullandı.  Erol köse ayrıca; ''Sürekli bize donunu memesini gösteren Didem Soydan tedavi edilmelidir, O'nu savunan da sapıktır'' diyerek fikirlerini beyan etti.

Didem Soydan, sokağa çıkma yasağı hakkında attığı tweet'te “Devletin tüm kasasını boşalttığınız için ilan edemediğiniz karantinadan son iki saatte karar alıp milleti sokağa döktünüz? İnsan sağlığı ile böyle mi oynanır? Kimi kime şikayet edeceğiz?” ifadelerine yer vermişti. Erol Köse, Soydan'ın bu paylaşımını eleştirerek “Pornocu, teşhirci, fetişist!” ifadelerini kullandı. Erol köse ayrıca; ''Sürekli bize donunu memesini gösteren Didem Soydan tedavi edilmelidir, O'nu savunan da sapıktır'' diyerek fikirlerini beyan etti.  
 

Son Güncelleme: 12.04.2020 00:19
Anahtar Kelimeler:
KavgaDidem SoydanErol KösePornocu
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