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Ertuğrul Özkök; 'Gonca Vuslateri'nin evini dikizledim'

Usta gazeteci Ertuğrul Özkök, katıldığı bir canlı yayında samimi itiraflarda bulundu. Özkök ayrıca, Twitter'ın agresifliğinden dert yanarken, İnstagram'ın nahifliğini övdü.

03 Mayıs 2020 Pazar 12:00
Ertuğrul Özkök; 'Gonca Vuslateri'nin evini dikizledim'

Canlı yayında  Adem Metan ile sohbet eden Ertuğrul Özkök, sosyal medya hakkındaki fikirlerini dile getirdi. Twitter'ın siyaset yüzünden çok agresif olduğunu, siyasetin her paylaşıma bullaştığını anlatan Özkök, İnstagram'da siyaset olmamasından dolayı, İnstagramı daha çok tercih ettiğini belirtti. 

Ertuğrul Özkök; 'Gonca Vuslateri'nin evini dikizledim'
Özkök konuşmasında; "Allah'tan buraya (İnstagram) siyaset sokmuyorlar. Twitter'dan hiç haz etmiyorum. Çünkü trolleşti. İnsanların hakaret hakkı bir özgürlük olduğunu görüp herkesin herkese iftara attığı pislik bir hale geldik. Tamam bana göre tamam özgürlükler ama bana göre Instagram daha iyi. Burada centilmenlik var gibi insanlar buraya siyaset sokmuyor. Ben siyasetteki kutuplaşmadan dolayı hangi görüşten olursa olsun benim hoşuma gitmiyor artık. Benim yerim Instagram. Burada içim açılıyor. Bazen canlı yayına da giriyorum takip ediyorum. Koronavirüs bizi röntgenci hale getirdi. Karşı tarafta herkes açıyor yatak odasını. Geçenlerde Gonca Vuslateri açmış bende dikizledim evini. Millet gece iki de kahve molası yapıyor."  ifadelerini kulandı.  

Ertuğrul Özkök; 'Gonca Vuslateri'nin evini dikizledim'

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İnstagramGonca VuslateriErtuğrul özkökDikizledim
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