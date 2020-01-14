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Eski eşi Chloe'den Serdar Ortaç yorumu; Talihsizlik!

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra hakkında yaptığı açıklamalara Chloe'den yanıt geldi. Açıklamaları talihsizlik olarak yorumlayan Chloe, ben onun hizmetçisi değildim dedi.

14 Ocak 2020 Salı 10:31
Eski eşi Chloe'den Serdar Ortaç yorumu; Talihsizlik!

Ünlü poçu Serdar Ortaç, 5 yıl evli kaldığı Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra eski eşine ödediği tazminat hakkında açıklamalarda bulunmuştu. 

Eski eşi Chloe için ödeyeceği 1 milyon TL’lik tazminat ve nafaka hakkında Popçu, “Bir kadınla evleniyorsun 10 seneni veriyor. Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim." demesinin ardından tüm tepkileri üzerine topalmış hatta bazı kadınlar Ortaç'ın eski eşinden hizmetçi gibi bahsetmesinin kendisine yakışmadığını söylemişti.

Eski eşi Chloe'den Serdar Ortaç yorumu; Talihsizlik!

Serdar Ortaç açıklamasında ayrıca, "Bu parayı Chloe’ye vermem gayet normal. Bu nafaka, onun bana 10 yıllık hizmetinin bedeli. Bence hak ettiği bir şey ben vermek istedim de verdim zaten böyle düşünmesem davalık olurduk. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Bir yılda bitecek. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun.” ifadelerini de kullanmıştı.

Eski eşi Chloe'den Serdar Ortaç yorumu; Talihsizlik!

Bu açıklamaların üzerine konuşan Chloe Loughnan ise Serdar Ortaç'ın bu düşünceleri için talihsizlik yorumunu yaptı.

İrlanda-Türkiye arasında sürekli gidip gelen model Chloe,  “Üzüldüm. Hizmetlisi değil, karısıydım, can yoldaşıydım.” diye konuştu.

Eski eşi Chloe'den Serdar Ortaç yorumu; Talihsizlik!

Anahtar Kelimeler:
Chloe LoughnanSerdar Ortaç
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