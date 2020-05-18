Eski Grup Hepsi Üyesi Cemre 'Çer çöp dinleyeceğinize Gülçin dinleyin' dedi!

Geçtiğimiz günlerde Grup Hepsi üyelerinden Gülçin Ergül’ün Eren Bakıcı’yı İnstagram’dan takip etmesi pek çok kişi tarafından Grup Hepsi tekrar mı toplanıyor sorusunun sorulmasına neden olmuştu. Konuyla ilgili açıklamalar ise yine eski Grup Hepsi üyelerinden Cemre Kemer’den geldi.

Grup Hepsi Cemre açıklama yaptı

”Bizim grubun adı Hepsiydi. Gülçin harika bir sese sahip. Piyasadaki seslerin yüzde 90’ından iyi olduğunu düşünüyorum. Çer çöp dinleyeceğinize Gülçin Ergül dinleyin. O ne yaparsa yapsın bir Hepsi kızı. Biz ne yaparsak yapalım. Ben de Hepsi kızlarından bir tanesiyim. Onun yaptığı başarılı bir iş benim markamı etkiler. Tabi ki başarılı olmasını her zaman istiyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 02:18