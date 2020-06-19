Eski partnerlerin atışması sosyal medyayı salladı

Bizim Hikaye dizisinde birlikte rol alan Hazal Kaya ve Burak Deniz’in aralarının bozuk olduğu ve bu nedenle Hazal Kaya’nın düğününden sonra gerçekleşen çekimlerde ikilinin ortak sahnelerde bir araya gelmekten kaçındığı iddia edilmişti.

Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı komik paylaşımlarla küslüğü yalanladı.

Burak Deniz, kullandığı uygulamayla Hazal Kaya’nın yüzünü erkek yüzü yaparak Whatsapp profil resmi yaptı. Bu fotoğraftan sonra atışmaya başlayan ikiliden Hazal Kaya, Burak Deniz’in yüzünü tişörte bastırdı.