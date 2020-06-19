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Eski partnerlerin atışması sosyal medyayı salladı

Bizim Hikaye dizisinin başrol oyuncuları olan Hazal Kaya ile Burak Deniz'in sosyal medyadaki komik atışmaları gündem oldu. İkilinin uzun süredir küs olduğu iddia ediliyordu.

19 Haziran 2020 Cuma 15:55
Eski partnerlerin atışması sosyal medyayı salladı
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Bizim Hikaye dizisinde birlikte rol alan Hazal Kaya ve Burak Deniz’in aralarının bozuk olduğu ve bu nedenle Hazal Kaya’nın düğününden sonra gerçekleşen çekimlerde ikilinin ortak sahnelerde bir araya gelmekten kaçındığı iddia edilmişti.

Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı komik paylaşımlarla küslüğü yalanladı.


Burak Deniz, kullandığı uygulamayla Hazal Kaya’nın yüzünü erkek yüzü yaparak Whatsapp profil resmi yaptı. Bu fotoğraftan sonra atışmaya başlayan ikiliden Hazal Kaya, Burak Deniz’in yüzünü tişörte bastırdı.


Son Güncelleme: 19.06.2020 16:09
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