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Eski rol arkadaşı İrem Sak’ı sosyal medyadan sildi!

Uraz Kaygılaroğlu, ‘Dönerse Senindir’ filminde beraber oynadığı oyuncu İrem Sak’ı sosyal medya hesabından sildi. Eski rol arkadaşını bu hamlesi İrem Sak ile aralarında bir sonun mu var diye düşündürdü.

25 Nisan 2020 Cumartesi 18:37
Eski rol arkadaşı İrem Sak’ı sosyal medyadan sildi!

Şu sıralar Sefirin Kızı dizisinde ‘Gediz’ olarak karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, Dönerse Senindir filminde beraber rol aldığı İrem Sak’ı İnstagram’da takipte çıkardı.  Uraz Kaygılaroğlu nun bu hamlesine karşılık, İrem Sak’ın da genç oyuncuyu takip etmediği tesbit edildi. 

Eski rol arkadaşı İrem Sak’ı sosyal medyadan sildi!

İkili arasında geçtiğimiz günlerde şöyledir yorumlaşma gerçekleşmişti; Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ın yılan küpeli bir fotoğrafına, “Kalbinin güzelliği küpelerinize yansımış” notunu düşmüştü. Sak ise “Arkandan çok konuşuyorum, keşke bana küssen” diye imâlı bir yorumda bulunmuştu.  İki ünlü oyuncunun da bu konuda henüz bir açıklaması yok. 

Eski rol arkadaşı İrem Sak’ı sosyal medyadan sildi!

Anahtar Kelimeler:
İnstagramUraz KaygılaroğluIrem SakTakip
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