Eski rol arkadaşı İrem Sak’ı sosyal medyadan sildi!

Şu sıralar Sefirin Kızı dizisinde ‘Gediz’ olarak karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, Dönerse Senindir filminde beraber rol aldığı İrem Sak’ı İnstagram’da takipte çıkardı. Uraz Kaygılaroğlu nun bu hamlesine karşılık, İrem Sak’ın da genç oyuncuyu takip etmediği tesbit edildi.

İkili arasında geçtiğimiz günlerde şöyledir yorumlaşma gerçekleşmişti; Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ın yılan küpeli bir fotoğrafına, “Kalbinin güzelliği küpelerinize yansımış” notunu düşmüştü. Sak ise “Arkandan çok konuşuyorum, keşke bana küssen” diye imâlı bir yorumda bulunmuştu. İki ünlü oyuncunun da bu konuda henüz bir açıklaması yok.