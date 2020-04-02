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Esra Balamir'in en yakın arkadaşına korona teşhisi! O da test yaptırdı!

Ünlü sunucu Esra Balamir, yakın bir arkadaşının semptomları göstermesi üzerine test yaptırdığını ve test sonuçlarının pozitf olduğunu belirttikten sonra kendisin de test yaptırdığını açıkladı.

02 Nisan 2020 Perşembe 23:06
Esra Balamir'in en yakın arkadaşına korona teşhisi! O da test yaptırdı!

Tüm dünyayı etkisialtına alan, 45 binden fazla ölümle sonuçlanan  koronavirüs salgını, ülkemizi de kasıp kavurmaya başladı.  Medya camiasından birçpk isme koronavirüs teşhisi konulurken, yeni test yaptıranlar da günbe gün sonuçları beklediklerini duyurmaya  devam ediyor.  

Esra Balamir'in en yakın arkadaşına korona teşhisi! O da test yaptırdı!

En yakın arkadaşına koronavirüs teşhisi koulan Esra Balamir de test yaptığını ve sonuçları beklediğini şü paylaşımında ifade etti:  "Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benim de pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum" 

Esra Balamir'in en yakın arkadaşına korona teşhisi! O da test yaptırdı!

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid19TestEsra BalamirPzitif
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