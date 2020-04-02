Esra Balamir'in en yakın arkadaşına korona teşhisi! O da test yaptırdı!

Tüm dünyayı etkisialtına alan, 45 binden fazla ölümle sonuçlanan koronavirüs salgını, ülkemizi de kasıp kavurmaya başladı. Medya camiasından birçpk isme koronavirüs teşhisi konulurken, yeni test yaptıranlar da günbe gün sonuçları beklediklerini duyurmaya devam ediyor.

En yakın arkadaşına koronavirüs teşhisi koulan Esra Balamir de test yaptığını ve sonuçları beklediğini şü paylaşımında ifade etti: "Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benim de pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum"