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Esra Balamir Kimdir? Ünlü sunucu Esra Balamir’in Corona testi pozitif çıktı

Ülkemizin koronavirüsten çok fazla etkilendiği son dönem içinde virüsü kapan kişi sayısı her geçen gün daha da artıyor. Son olarak ünlü sunucu Esra Balamir’in Corona testi pozitif çıktı! İşte sunucunun sağlık durumu…

06 Nisan 2020 Pazartesi 02:42
Esra Balamir Kimdir? Ünlü sunucu Esra Balamir’in Corona testi pozitif çıktı

Son dönem içinde etkisini giderek artıran koronavirüsü kapan insan sayısı giderek artmaktadır. Her geçen gün yeni vakalar tespit edilmekte ve yeni can kayıpları verilmektedir. Ünlü isimler arasında da koronavirüs testleri pozitif çıkan isimler olmaktadır. Son olarak testi yaptıran ünlülerden biri ola Esra Balamir’in sonucu pozitif çıktı ve sevenlerini üzdü.

Esra Balamir sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu test sonucunu şu ifadelerle açıkladı;

“Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benim de pozitif!”

Esra Balamir Kimdir?

Esra Balamir 1975 senesinde doğmuştur. Demet Akalın ve ailesi ile yakın arkadaş olan Esra Balamir daha önceden Kral TV’de sunuculuk yapmıştır. Dizi yapımlarında da yer alan başarılı oyuncu daha önceden şu dizilerde yer almıştır.

  • Böyle mi Olacak?
  • Kabere Kabere
  • Reyting Hamdi

Son olarak İşte Benim Stilim yarışmasında tarzı ile dikkatleri üzerinde toplayan Balamir verdiği koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberiyle sevenlerini üzdü.

Son Güncelleme: 06.04.2020 02:42
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