Esra Balamir, yıllardır o hastalıkla mücadele ediyor

Kariyerine önce DJ olarak başlayan ve sonrasında şarkılık ve oyunculukta ekleyen Esra Balamir bir dönem magazin dünyasının sürekli konuştuğu isimlerindendi. Balamir, şimdilerde tanısı konmayan bir hastalığın pençesine yakalandı.

Yılladır kendisinde bir rahatsızlık olduğunu ve doktorların bir türlü tanısını koyamadığı bir hastaşıkla boğuştuğunu söyleyen güzel oyuncu, geçtiğimiz gün City's Nişantaşı AVM çıkışı objektiflere yakalandı.

Esra Balamir, tedavisinin hala devam ettiğini belirterek hastalığı hakkında, "Tedavim devam ediyor. Cerrahpaşa'da 6 haftada bir yatış yapıyorum. Bu tedavimde 6 haftada bir damar yolundan ilaç veriliyor.

Çok daha iyiyim. Uzun yıllar hatta ömür boyu almak zorunda kalabilirim. Bu da benim kaderimde varmı. Her şey Allah'tan. Buna da şükür" diye konuştu.