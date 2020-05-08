Ev hallerini paylaşan Fahriye Evcen'in fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu

Fahriye Evcen, Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada kaldığı günlerdeki fotoğraflarını paylaştı. Evcen’in ev hallerini paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni topladı.

Fahriye Evcen, Corona virüs salgını nedeniyle eşi Burak Özçivit ve 1 yaşındaki oğlu Karan ile evinde karantinada kalıyor. Ünlü oyuncu karantina sürecinde evdeki hallerini sosyal medya hesabından paylaştı. Evdeki doğal halleriyle poz veren Evcen’in paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

Takipçilerinin de güzel yorumlarda bulunduğu fotoğraflardaki en dikkat çeken şey Fahriye Evcen’in lila rengi hırkası oldu.

İşte Fahriye Evcen’in Paylaşımları…

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 18:48