Ev kirasını ödeyemeyen Defne Samyeli mahkemelik oldu

Oturduğu villanın sahibi ile son zamnalarda başı dertte olan Defne Samyeli'nin ev sahibi, Samyeli'ne icra davası açtı. Cem Yılmaz2dan ayrıldıktan sonra bir türlü gündemden düşmeyen Samyeli, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Defne Samyeli açıklamasında olayın yanlış anlaşıldığına dikkat çekerek; "Kiranın döviz mi, TL mi olması gerektiği ve evdeki çözülmeyen sorunlarla ilgili bir süredir aramızda ihtilaflı durum belirdi. Mahkemeler bunun için var. Hukuki sürecin gösterdiği yolda en kısa zamanda çözülecektir diye umuyorum." ifadelerini kullandı.



