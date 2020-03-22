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Ev kirasını ödeyemeyen Defne Samyeli mahkemelik oldu

Cem Yılmaz'dan olaylı bir şekilde ayrılan eski sunucu ve 1991 Türkiye güzeli Defne Samyeli, kirasını ödeyemediği için ev sahibinin kendisini mahkemeye verdiğini öğrenince şoke oldu.

22 Mart 2020 Pazar 17:49
Ev kirasını ödeyemeyen Defne Samyeli mahkemelik oldu

Oturduğu villanın sahibi ile son zamnalarda başı dertte olan  Defne Samyeli'nin ev sahibi, Samyeli'ne icra davası açtı.   Cem Yılmaz2dan ayrıldıktan sonra bir türlü gündemden  düşmeyen  Samyeli, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. 

Ev kirasını ödeyemeyen Defne Samyeli mahkemelik oldu

Defne Samyeli açıklamasında olayın yanlış anlaşıldığına dikkat çekerek; "Kiranın döviz mi, TL mi olması gerektiği ve evdeki çözülmeyen sorunlarla ilgili bir süredir aramızda ihtilaflı durum belirdi. Mahkemeler bunun için var. Hukuki sürecin gösterdiği yolda en kısa zamanda çözülecektir diye umuyorum." ifadelerini kullandı. 

Ev kirasını ödeyemeyen Defne Samyeli mahkemelik oldu
 

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İnstagramDefne SamyeliCem YılmazMagazin
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