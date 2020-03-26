Evde kal online konserlerde Demet akalın Rekor kırdı

Buna çözüm olarak sanatçılar, sosyal medya üzerinden canlı yayınla konser vermeye başladılar. Fiziksel konserlerin yerini tutmasa da, evde kalan insanlara moral ve motivasyon kaynağı olan online konserler, internet kullanan herkese ulaşabiliyor olmasıyla büyük kolaylık sağlıyor.

Son günlerde Sıla'nın başına gelen talihsiz kazayla birlikte daha çok gündem olan online konser furyasında şimdilik en çok dinleyici rekoru'da. Son canlı yayınıyla 359.877 kişiye ulaşan Demet akalın, online konser furyasında en çok dinleyiciye sahip olma rekorunu eline almış bulunmakta.