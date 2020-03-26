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Evde kal online konserlerde Demet akalın Rekor kırdı

Tüm dünyayı kasıp kavuran, insanları evlerine kapanmak zorunda bırakan koronavirüs salgını yüzünden eğlence sektörü de sekteye uğradı. Sinema gösterimleri, sahne şovları derken, konserler ve televizyon programları da ya iptal edildi, ya da ileri tarihlere ertelendi.

26 Mart 2020 Perşembe 21:01
Evde kal online konserlerde Demet akalın Rekor kırdı

Buna çözüm olarak sanatçılar, sosyal medya üzerinden  canlı yayınla konser vermeye başladılar.  Fiziksel konserlerin yerini tutmasa da, evde kalan insanlara moral ve motivasyon kaynağı olan online konserler, internet kullanan herkese ulaşabiliyor olmasıyla büyük kolaylık sağlıyor.  

Evde kal online konserlerde Demet akalın Rekor kırdı

Son günlerde  Sıla'nın başına gelen talihsiz kazayla birlikte daha çok gündem  olan online konser furyasında şimdilik en çok dinleyici rekoru Demet Akalın'da.  Son canlı yayınıyla  359.877 kişiye ulaşan  Demet akalın,  online konser furyasında en çok dinleyiciye sahip olma rekorunu eline almış bulunmakta.  

Evde kal online konserlerde Demet akalın Rekor kırdı

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Demet AkalınKonserCanlı YayınKORONAEvde Kal
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