Evden dışarı çıkmayan ünlüler kendilerini temizliğe verdiler

Hijyen önemli diyen İbrahim Büyükak, aldı eline paspası. Eşi Nurdan Büyükak'a yardım eden İbrahim Büyükak, “Evi çamaşır suyuyla temizliyoruz. Dışarıdan bir şey söylediğimizde gelen ürünü önce dezenfekte ediyoruz. Ben burnuma deniz suyu sıkıyorum, arada gargara yapıyorum. İnşallah bu sıkıntılı günlerin üstesinden geleceğiz, sağlıklı günlerde görüşeceğiz.” Şeklinde konuştu.



Bu ara kendini temizliğe verenlerden biri de Burcu kara. Burcu kara; “5 gündür evden çıkmıyoruz. Kimseyle görüşmüyoruz. Zaruri bir ihtiyaç olursa, birimiz hemen alıp geliyor. Sürekli ellerimizi yıkayıp kolonya sürüyoruz. Ev temizliğini çamaşır suyu ve sirkeyle yapıyoruz. Sık dokunulan yerleri sürekli siliyoruz, zaten evde her yerde temizlik bezleri var. Sık sık da pencereleri açarak evi havalandırıyoruz.” diyerek aldığı önlemleri anlattı.

Esra Sönemezer, temizlik yaparken bile eldivenli maskeli. Zenginer, yaptığı paylaşıma su notu düştü: “Her sabah ve yatmadan önce evi sirkeli su ve antibakteriyel bir ilaçla siliyorum. Ayakkabıları kapı önünde çıkartıyor, çöp poşetine koyuyor ve eve öyle sokuyorum. Misafir kabul etmiyorum. Kapı kollarını ve lamba düğmelerini sürekli siliyorum. Normalde zaten çok steril ve temiz bir insanım fakat bu virüsten sonra biraz kafayı sıyırmış olabilirim. Çünkü evde kronik böbrek hastası bir kedim var ve kendimden önce onun sağlığını düşünüyorum.”

Sedef İybar, günlerdir eve kapanmanın acısını temislik yaparak çıkarıyor. Sedef İybar “Korona hayatımıza girdiği günden itibaren evde bazı şeyleri değiştirdim. Mesela çamaşır suyu kullanma alışkanlığım yoktu, şimdi yer silme suyuna mutlaka çamaşır suyu ve sirke ekliyorum. Yüzüme sabun sürmezdim, şimdi kullanıyorum. Bana hastaneleri hatırlattığı için uzak durduğum kolonyalar artık elimin altında. Öte yandan C vitaminini iki katına çıkardım ve çinko takviyesi kullanmaya başladım. Mutfağımda da zaten sağlıklı yemekler pişiyor.” Diyerek durumun önemini belirtti.

Yerleri silerken çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Fulya zenginer'in malzeme listesi: “Normalde de köpeklerimin sağlığını düşünerek sirke ve karbonatlı vegan temizlik malzemeleri kullanıyordum. Zaten her gün yerleri siliyordum aynı şekilde devam ediyorum. Artı olarak marketten aldığım her şeyi dezenfekte etmem.”

Demet Akalın yine elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan halletti işlerini. Yardımcılarına evi komğle dezenfekte ettirdiği yetmedi, bir de temizlik şirketi çağırıp, onlara dezenfekte ettirdi.

Şarkıcı Ece seçkin, pilot nişanlısıyla beraber zaten 14 gün karantinada. Seçkin neler yaptığını şöyle dile getirdi: “Temizlik yapmayı çok sevdiğim için genelde dikkat edilenleri yapıyordum. Süpürge üçüncü kolum. Sirkeyi mutfakta kullanıyorum. Özellikle bulaşıklarda. Çamaşır suyu hep hayatımda. Tüm yüzeylerde kullanıyorum. Kapı kolları, televizyon kumandası, şarj aletleri gibi daha fazla temas ettiğimiz yerleri dezenfekte ediyoruz. Dışarıdan aldığımız yeşil sebzeleri de mutlaka sirkeli suda bekletip tüketiyoruz.”