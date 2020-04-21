Evinin önündeki gazetecilerle tartışan Ozan Güven ilk kez konuştu

"Evin önünde kurmayın kampı. Ben evimde rahat edemezsem, nereye gideyim?" İfadelerini kullanan Ozan Güven, "Sabah evden çıkarken annelerimiz, eşlerimiz, arkadaşları, 'Akşam ne yapayım?' derler. 'Ne yaparsan yap' denirdi ya… O çok kıymetli bir soruymuş. Bence saat 21.00'de sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz ya, saat 20.00'de de evde çalışan bütün kadınları alkışlamamız gerekiyor. Ucu bucağı yok. Bitmiyor iş… Ev hanımlığı çok yorucuymuş." karantina sürecinde ev hanımlığının çok zor bir iş olduğunu anladığını belirtti.

Ünlü oyuncu Ozan Güven,’ün "Çocuklara ağır konuşmuşsun. 'Evimin önünde ne işiniz var? Bir de bana ne'dan falan' demişsin. Ayıp değil mi, neden böyle şeyler söylüyorsun?" sorusu üzerine "Evin önü mahrem durumlar… Zaten ben iş dışında herhangi birisinin elinde mikrofon ve kamera olması hasebiyle her şeyine cevap vermek zorunda değilim. Hiçbir zaman da vermedim. Evin önünde kurmayın kampı. Ben evimde rahat edemezsem, nereye gideyim? Evin önünde bekleme durumları artık bitsin. Bunun hiç kimseye faydası yok. Bundan hoşlananlar vardır, onlarla yapabilirler, sonuçta meslekleri… Ben zaten sürpriz sevmiyorum." Diyerek kendisini ifade etti.