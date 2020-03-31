Evinin salonunda ip atlayan Songül Karlı; 'spora devam' dedi

Koronavirüs sebebiyle hayatını evde devam ettiren ünlüler sporu da eve taşdı. Sağlıklı yaşamanın önemini takipçilerine göstermek isteyen Songül Karlı da evinin salounuda ip atladığı videyo ''spora devam canım Hocam'' notuyla paylaştı.

Romantik sesi ve yorumuyla sevilen türkülere hayat veren şarkıcı Songül Karlı, Evinin salounuda ip atlarken yaptığı paylaşımla magazin gündemine oturdu. İstagram'da 400 Bin'e yakın takipçisi olan Karlı, geçirdiği rahatsızlıktan sonra ilk kez paylaşım yaptı.