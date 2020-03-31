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Evinin salonunda ip atlayan Songül Karlı; 'spora devam' dedi

Mart ayının başlarında geçirdiği düşük tansiyon ve solunum yetmezliği rahatsızlıkları nedniyle tedaviye alınan ünlü şarkıcı ve sunucu Aongül Karlı, evde geçirdiği karantina günlerinde sporu da ihmal etmediğinin altını çizmiş oldu.

31 Mart 2020 Salı 17:29
Evinin salonunda ip atlayan Songül Karlı; 'spora devam' dedi

Koronavirüs sebebiyle hayatını evde devam ettiren  ünlüler sporu da eve  taşdı. Sağlıklı yaşamanın önemini  takipçilerine göstermek isteyen Songül Karlı da evinin salounuda ip atladığı videyo ''spora devam canım Hocam'' notuyla paylaştı.  

Evinin salonunda ip atlayan Songül Karlı; 'spora devam' dedi
Romantik sesi ve yorumuyla sevilen  türkülere hayat veren şarkıcı Songül Karlı, Evinin salounuda ip atlarken yaptığı paylaşımla magazin  gündemine  oturdu.  İstagram'da 400 Bin'e yakın takipçisi olan  Karlı, geçirdiği rahatsızlıktan sonra ilk kez paylaşım yaptı.  
 

Son Güncelleme: 31.03.2020 17:30
Anahtar Kelimeler:
İnstagramKORONASongül KarlıIp Atlama
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