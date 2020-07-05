Ezgi Eyüboğlu'ndan Seda Sayan'a övgü dolu sözler

Seda Sayan ile Sinan Engin’in oğlu olan Oğulcan Engin, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile ilk fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti. Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi ile geçirdiği Bodrum tatilinden dönüşte muhabirlere konuştu. Bodrum’da müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan’ı izleme imkanı bulan Eyüboğlu, Seda Sayan’a övgüler yağdırdı.

‘’Kendisi müthişti’’

Seda Sayan’ sahnede izleyen Eyüboğlu, ‘’Seda Hanım’ı ilk kez izledim. Kendisi müthiş ve çok eğlenceliydi’’ dedi. Evlilik hakkındaki sorulara ise şimdilik böyle bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.