Ezgi Mola'dan 'iyi' bir jest; Hayranlarından takdir mesajları yağdı!

Ezgi Mola, "Geçtiğimiz günlerde keşke elimizden bir şey gelse de iyilik hareketi başlatsak demiştim... Kendimce şöyle bir şey düşündüm, iki tane kiracım var, ikisine de 'Nisan ayında kira istemiyorum' diyerek mesaj yolladım. Belki imkanı olan insanlar kiracılarını bu şekilde rahatlatabilir. Yardımcı olmamız gerekiyor dediğim insanlar küçük esnaflar zaten büyük iş adamları değil. Sizden de böyle adımlar bekliyorum" diyerek kiracılarına küçük bir jest yaptığını duyurdu. Hayranları tarafından çok tadir edilen bu hareketi, başarılı oyuncunun aynı zamanda duyarlı bir vatandaş olduğunu gösterdi.

Yine koronavirüs önlemleri kapsamında kapanan mekanlara da dikkat çeken duyarlı oyuncu Ezgi mola, kısa süre önce de; "Peki bu önümüzdeki yaklaşık iki ayda dükkanı olan kafe, restoran, eğlence mekanı, butiği vs olan kira ödeyen, maaş ödeyen insanlar ne yapacaklar? Bir iyilik hareketi mesela? Kiraların en azından 2 ay makul bir rakamda ödenmesi, hali vakti yerinde mülk sahiplerinin belki kira almaması? Bilmiyorum ama bir iyilik hareketi? Devletten faturalara vs. destek ve vergileri kaldırmak? Sizce?" diye bir paylaşım yapmıştı.