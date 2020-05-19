Ezgi Mola ve Enis Arıkan hayranlarını kırıp geçirdiler

Yayınımıza hiç ünlü katılmadı diye sitem eden Enis Arıkan'a cevap veren Ezgi Mola ''Bizimkiler galaya gelir gibi, selam verip kaçtılar'' diyince iki isim de kahkahaya boğuldu. Ezgi Mola, detox kampında düştüğü anların videosunu gösterdiğinde ise iki isim de gülmekten uzun süre konuşamadılar.

Sosyal medyada büyük ilgi gören Ezgi Mola ve Enis Arıkan vanlı yayınında kahkahalar ve itiraflar havada uçuştu. Enis Arıkan, Mehmet Aslantuğ'un başrol oynadığı 'Hırsız' dizisinin seçimlerine yeşil lensle gittiğini ve 13 bölüm boyunca yeşil lensle oynamak zorunda kaldığı için çok zorlandığını itiraf etti.

Ezgi Mola da yıllar önce bir eğlence mekanından çıkarken yediği yumruğu "Tam vestiyerin önünde kavga eden iki grubun arasında kaldım. Sağ yanağıma ağır bir darbe almıştım. Ama çıkışta hastane yerine ciğer yemeye gitmiştik." sözleriyle anlattı. Karantinada 7 kilo aldığını da itiraf eden Ezgi Mola, kısa süre içerinde spor ve diyetle kilolarından kurtulacağına söz verdi.

İşte o canlı yayın:



Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 16:03