Ezgi Mola ve Enis Arıkan hayranlarını kırıp geçirdiler

Yayınımıza hiç ünlü katılmadı diye sitem eden Enis Arıkan'a cevap veren Ezgi Mola ''Bizimkiler galaya gelir gibi, selam verip kaçtılar'' diyince iki isim de kahkahaya boğuldu. Ezgi Mola, detox kampında düştüğü anların videosunu gösterdiğinde ise iki isim de gülmekten uzun süre konuşamadılar.
Ezgi Mola da yıllar önce bir eğlence mekanından çıkarken yediği yumruğu "Tam vestiyerin önünde kavga eden iki grubun arasında kaldım. Sağ yanağıma ağır bir darbe almıştım. Ama çıkışta hastane yerine ciğer yemeye gitmiştik." sözleriyle anlattı. Karantinada 7 kilo aldığını da itiraf eden Ezgi Mola, kısa süre içerinde spor ve diyetle kilolarından kurtulacağına söz verdi.
İşte o canlı yayın: