Ezgi Mola'dan samimi itiraflar; 'Karantinada 7 kilo aldım'

Karantina sürecini evinde geçiren oyuncu Ezgi Mola, yakın arkadaşı Enis Arıkan ile birlikte Instagram’da canlı yayın yaptı. İkilinin yayını sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İtiraflar peş peşe geldi!

Canlı yayındaki doğal tavırlarıyla binlerce kişi tarafından izlenen ikiliden itiraflar peş peşe geldi. Enis Arıkan, ‘Hırsız’ dizisinin seçmelerine yeşil lens takıp gittiğini, seçildikten sonra da 13 bölüm lensle oynamak zorunda kaldığını itiraf ederek ‘Çok zorlanmıştım’ dedi.

Karantinada kilo aldığını açıkladı

Ezgi Mola da başına gelen komik bir anını paylaştı. Güzel oyuncu, yıllar önce bir eğlence mekanı çıkışında yediği yumruğun hikayesini anlattı. ‘’Tam vestiyerin önünde kavga eden iki grubun arasında kaldım. Sağ yanağıma ağır bir darbe almıştım. Ama çıkışta hastaneye değil ciğer yemeye gitmiştik.’’ diyerek takipçilerini gülümsetti.

Ünlü oyuncu karantina günlerini sevgilisiyle geçirerek mutfaktan çıkmadığını sürekli yemek yaptığını söyledi. Bu süreçte de 7 kilo kilo aldığını ve diyete başlayacağını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 16:03