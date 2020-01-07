Ezgi Sertel'in hamilelikte son günleri

Yemek programıyla adını duyuran sunucu Ezgi Sertel, 2016 yılında aşk yaşadığı oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturarak dünyaevine girmişti.

Şimdilerde anne-baba olmaya hazırlanan çift, ikiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Katıldığı bir magazin programında samimi açıklamalarda bulunan Ezgi Sertel, daha önce iki kez düşük yaptığını şu sözlerle dile getirmişti: "Geçen sene iki tane düşüğüm olmuştu. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor 5-6 ay ara verin dedi. Ben sandım ki, evleneceğim isteyince de hamile kalıp doğuracağım. Bu işler öyle olmuyormuş. Sonra 'ben beklemek istemek istemiyorum, bir taşla iki kuş olsun' dedim. Tüp bebek yaptık. Eşimle beraber doktora gitmiştik. Denemeden 10 gün sonra kontrole gidiyorsunuz çünkü...Çok şaşırdık. Çünkü ilk denemede tutmaz diyorlardı. Ben onları ultrasonda görünce ağladım."

Bebeğini düşürdüğü sırada canlı yayınya olduğunu belirten Sertel, "Ben ilk bebeğimi kaybettiğimi hiç paylaşmadım. Çünkü daha 6 haftalıktı, çok yeniydi. Kendi içimde yaşadım. 'İlk bebeklerde olur' dediler. İkincisinde teve2'de program yapıyordum. Reklam arasında düşük yaptım. Yayına giremedim, sonra girdim kapanışı yaptım ve hastaneye kaldırıldım. O zaman bebek 7 haftalıktı. Çok acı bir şey. İkincisinde 'neden?' diyorsunuz. Her şey yolundaydı. Sonra bir ağrıyla, bir anda olan bir şey. Tepki de veremedim. Etrafımı sakinleştirdim" dedi.

Güzel sunucu iki erkek bebek getirmeye hazırlanırken, sosyal medya hesabında eşi ve bebeklerinin ultrason fotoğraflarının bulundu kareleri "İçimde atan iki minik kalp... Yanımda bizim için aşkla atan bir kalp" notuyla paylaştı.