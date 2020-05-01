Ezhel kendisini ödüllendirdi; Değeri tam 100 bin Tl!  

Rap şarkıları ile milyonlar tarafından hayranlıkla dinlenen Ezhel'in kendisine özel yapım bir saat sipariş ettiği öne sürüldü. Ünlü rapçinin sipariş ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı. İddialara göre Ezhel'in sipariş ettiği saatin fiyatı tam 100 Bin tl. Yeni nesil müzisyenler arasında en çok kazanan isimlerden biri olan Ezhel, bu başarısının ardından kendisini ödüllendirmiş oldu.

Şarkılarında uyuşturucuya özendirmek suçundan toplamda iki defa hakim karşısına çıkan ve beraat eden Ezhel, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. 5 yıl hapis cezası alan Ezhel'in cezası ertelndi.



