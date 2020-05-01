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Ezhel kendisini ödüllendirdi; Değeri tam 100 bin Tl!

Youtube üzerinden 1 milyon Tl'nin üzerinde gelir elde eden Sercan İpekçioğlu, nam-ı diğer Ezhel, kazancının küçük bir kısmının kendisini ödüllendirmek için ayırdı.

01 Mayıs 2020 Cuma 13:20
Ezhel kendisini ödüllendirdi; Değeri tam 100 bin Tl!

Rap şarkıları ile milyonlar tarafından hayranlıkla dinlenen Ezhel'in kendisine özel yapım bir saat sipariş ettiği öne sürüldü.  Ünlü rapçinin sipariş ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı. İddialara göre Ezhel'in sipariş ettiği saatin fiyatı tam  100 Bin tl.  Yeni nesil müzisyenler arasında en çok kazanan isimlerden biri olan Ezhel, bu başarısının ardından kendisini ödüllendirmiş oldu. 

Ezhel kendisini ödüllendirdi; Değeri tam 100 bin Tl!

Şarkılarında uyuşturucuya özendirmek suçundan toplamda iki defa hakim karşısına çıkan ve beraat eden Ezhel, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. 5 yıl hapis cezası alan Ezhel'in cezası ertelndi.

Ezhel kendisini ödüllendirdi; Değeri tam 100 bin Tl!  
 

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EzhelSaat100 Bin
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