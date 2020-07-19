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Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin villalarının fiyatı duyanların dudağını uçuklattı

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin Bodrum tatilleri devam ediyor.Ünlü çiftin yaşadıkları evlerinin fiyatı ortaya çıktı. Evin fiyatı 6 milyon TL olduğu öğrenildi

19 Temmuz 2020 Pazar 18:21
Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin villalarının fiyatı duyanların dudağını uçuklattı
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Geçtiğimiz yıllarda Çalıkuşu dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit bu aşkı evlilikle taçlandırmış ve 2019 yılında ise bebekleri Karan’ı kucaklarına alarak mutluluklarını ikiye katlamışlardı.

Şimdilerde Bodrum’da tatil yapan ünlü çift bu kez de dudak uçuklatan fiyattaki evleriyle geldi. Servet değerindeki villalarının fiyatı ise 6 milyon TL olduğu ortaya çıktı. Bodrum Gümüşlük’te bulunan villa için ellerini tekrar ceplerine atan çift 200 bin TL’lik yenileme yaptılar. Dekorasyondan havuzuna kadar yaptırdıkları evlerinde tatillerine devam eden çift Bodrum’da yaptıkları işlerine tekneleri ile gidip geliyorlar. Ulaşım aracı olarak kullandıkları teknelerinde aynı zamanla oğullarıyla sık sık keyifli saatler de geçiriyorlar. Gazetecilerin objektiflerine sık sık yakalan çift artık bu duruma oldukça alışmış olacaklar ki Fahriye Evcen son görüntülenmesinde yanında bulundurduğu pareosuna hemen sarılarak bikinili poz vermekten kurtulmuştu.


Son Güncelleme: 19.07.2020 18:21
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