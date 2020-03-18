Fahriye Evcen'in doğal güzelliğine takipçilerinden olumsuz yorum!

Oyuncu Burak Özçivit ile evlendikten sonra Karan isminde bir bebekleri olan ve bu süre zarfında ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sık sık sosyal medya hesabı üzerinde fotoğraflar paylaşarak hayranlarına ulaşıyor.

Kısa bir süre önce babası Ramazan Evcen'i kaybeden güzel oyuncu sosyal medya hesaplarını kullanmayı bir süreliğine askıya almıştı. Evcen, geçen süre sonunda yeni fotoğraflar çektirmiş ve bunları Instagram üzerinden de paylaştı. Oyuncunun paylaşımları bazı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken bazı takipçileri ise olumsuz yorumlarda bulundu.

Ev ve mavi kalp emojisi ile Instagram'a yeni fotoğraflar yükleyen Evcen'in birçok takipçisi babasını yeni kaybettiğini söyleyerek olumsuz eleştiri yaptılar ve Fahriye Evcen'in gülerek poz vermesini yanlış buldular.

Evcen'e bazı kullanıcılar "Babanızın vefatından sonra hızlı toparlandınız" gibi yorumlar da yazdılar.