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Fahriye Evcen'in doğal güzelliğine takipçilerinden olumsuz yorum!

Oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagrama yeni fotoğraflar yüklemesinin hemen ardından bir çok takipçisi tarafından beğeni yağmuruna tutulurken bir çok takipçisinden de arka arkaya olumsuz yorumlar aldı.

18 Mart 2020 Çarşamba 22:21
Fahriye Evcen'in doğal güzelliğine takipçilerinden olumsuz yorum!

Oyuncu Burak Özçivit ile evlendikten sonra Karan isminde bir bebekleri olan ve bu süre zarfında ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sık sık sosyal medya hesabı üzerinde fotoğraflar paylaşarak hayranlarına ulaşıyor.

Fahriye Evcen

Kısa bir süre önce babası Ramazan Evcen'i kaybeden güzel oyuncu sosyal medya hesaplarını kullanmayı bir süreliğine askıya almıştı. Evcen, geçen süre sonunda yeni fotoğraflar çektirmiş ve bunları Instagram üzerinden de paylaştı. Oyuncunun paylaşımları bazı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken bazı takipçileri ise olumsuz yorumlarda bulundu.

Fahriye Evcen

Ev ve mavi kalp emojisi ile Instagram'a yeni fotoğraflar yükleyen Evcen'in birçok takipçisi babasını yeni kaybettiğini söyleyerek olumsuz eleştiri yaptılar ve Fahriye Evcen'in gülerek poz vermesini yanlış buldular. 

Fahriye Evcen

Evcen'e bazı kullanıcılar "Babanızın vefatından sonra hızlı toparlandınız" gibi yorumlar da yazdılar.

Fahriye Evcen

Anahtar Kelimeler:
İnstagramFahriye Evcen
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