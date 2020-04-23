Fahriye Evcen'in oğlu Karan eşliğinde 23 Nisan paylaşımı

Son zamanlarda görümcesi ile arasında geçen tatsız olaylarala gündeme gelen Fahriye Evcen'in, Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği var. Çift bu aralar tüm vakitlerini koronavirüs salgını nedeniyle karantinada, evde geçiriyorlar.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Fahriye Evcen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için sosyal medya hesabından Oğlu Karan'a ait bir fotoğraf paylaştı. Oğlunun fotoğrafına "Çocuklar, geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir." -M. K. Atatürk- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız Kutlu Olsun. " notunu ekleyen Evcen'in bu paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.