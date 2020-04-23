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Fahriye Evcen'in oğlu Karan eşliğinde 23 Nisan paylaşımı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde birinci yaş gününü kutladığı oğlu Karan'ın bir fotoğrafını paylaşarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

23 Nisan 2020 Perşembe 19:41
Fahriye Evcen'in oğlu Karan eşliğinde 23 Nisan paylaşımı

Son zamanlarda görümcesi ile arasında geçen tatsız olaylarala gündeme gelen Fahriye Evcen'in, Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği var.  Çift  bu aralar tüm vakitlerini koronavirüs salgını nedeniyle karantinada, evde geçiriyorlar. 

Fahriye Evcen'in oğlu Karan eşliğinde 23 Nisan paylaşımı

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Fahriye Evcen, 23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için sosyal medya hesabından  Oğlu Karan'a ait bir fotoğraf paylaştı.  Oğlunun fotoğrafına "Çocuklar, geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir." -M. K. Atatürk- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız Kutlu Olsun. " notunu ekleyen Evcen'in bu paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. 

Fahriye Evcen'in oğlu Karan eşliğinde 23 Nisan paylaşımı

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Fahriye EvcenBurak özçivit23 NisanKaran
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