Fahriye Evcen'in son paylaşımı hayranlarını sevindirdi

Ünlü oyuncu Burak Özçivit ile hayatını birleştiren ve mutlu evliliğinden Karan isminde bir bebekleri olan güzel oyuncu Fahriye Evcen geçtiğimiz aylarda babası Ramazan Evcen'i kaybetmişti. Aylardır her hangi bir paylaşımda bulunmayan Evcen Instagram hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Aynı zamanda paylaşımı kadınlar gününe denk gelen bu vesile ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayan

Evcen’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise ilgi odağı oldu. Güzel oyuncunın son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Fahriye Evcen, makyajsız bir fotoğraf ile birlikte "daima bir ışığın kıvılcımı olmaya çalışmalıyız; kendine özgü olma cesaretini göstermeliyiz; engin bir iradeye sahip olmalıyız ve gücün kendisi olmalıyız" şeklinde bir post paylaşarak hayranlarına iyiyim mesajını verdi.

Güzel oyuncunun bu paylaşımı yurt dışından hayranları da dahil olmak üzere adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bilindiği gibi Evcen’in oynadığı diziler başta Latin Amerika olmak üzere birçok

dünya ülkesinde ilgiyle takip ediliyor.