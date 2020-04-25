Fahriye Evcen takipten çıktığı görümcesiyle ilgili ilk kez konuştu! 



Yaklaşık 3 yıl önce hayatını birleştirdiği Burak Özçivitin kız kardeşi Burçun Özçivit ile arasında problem olduğu iddia edilen Fahriye Evcen, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ı bile görümcesine göstermeme kararı aldığı dedikoduları dolaşırken, ünlü oyuncu ailede böyle bir tatsızlığın olmadığını dile getirdi.

Fahriye Evcen'in Burçun Özçivit'in sosyal medya hesabını siilmesi, aralarında büyük bir tartışmanın olduğu şeklinde yorumlanırken, Evcen “O hesap, aktif kullanılmayan bir hesap. Yazıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Aramızda yansıtıldığı gibi bir sorun kesinlikle yok.” diyerek konuya açıklık getirdi.



