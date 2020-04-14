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Fahriye Evcen’den oğlunun doğum gününde duygusal paylaşım

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 1 yaşına giren oğlunun doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, Karan’ın ilk doğum gününü kutlamış oldular.

14 Nisan 2020 Salı 07:47
Fahriye Evcen’den oğlunun doğum gününde duygusal paylaşım

Fahriye Evcen ve  Burak Özçivit, oğulları Karan’ın doğum gününü kutladılar. 1.5 ay öncesinden yapılan organizasyon,  koronavirüs salgını yüzünden iptal olsa da, ünlü çift, online olarak ailelerini de doğum günü partisine davet etti ve aileler, torunlarının doğum günü partisine canlı bağlantıyla katıldılar. 

Fahriye Evcen’den oğlunun doğum gününde duygusal paylaşım

Fahriye Evcen, oğlunun ilk doğum gününde paylaştığı fotoğrafa, “Karan'ım.. Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku.. Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık.. Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün.. Kutup yıldızım.. 
Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandiğinda, bir sızı saplanıyor kalbime.. Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin.. Kalbimm..
Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki, bu uzun yolda ben hep senin yanındayım.. 
Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; Iyi ki doğdun oğlum.. Iyi ki..  Annen :)” notunu ekleyerek bu anları sevenleriyle paylaştı.  

Fahriye Evcen’den oğlunun doğum gününde duygusal paylaşım

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Fahriye EvcenBurak özçivitDoğum GünüKaran
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